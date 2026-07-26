Омичи получили привет с подводного крейсера «Омск» в день ВМФ

Глава Омска Сергей Шелест поздравил всех военнослужащих и ветеранов Военно-Морского Флота с профессиональным праздником, который отмечается в России сегодня, 26 июля. Также омичам пришло поздравление от командира 10-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота Ивана Губина, в состав которой входит атомный подводный ракетный крейсер «Омск».
«Героическая история Военно-Морского флота — это упорный ратный труд, великие открытия и подвиги во славу России, ее права на суверенитет, независимость и процветание», — говорится в поздравлении.
В этом году власти восстановили партнёрские отношения с экипажем подлодки, и теперь представителей корабля хотят пригласить на торжества, посвящённые Дню Омской области и Дню города.
В апреле, как мы писали, морякам отправили посылку весом свыше 500 килограммов, где были сгущенка, сырокопченые колбасы, тушенка, кондитерские изделия длительного хранения омского производства.