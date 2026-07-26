Омичи получили привет с подводного крейсера «Омск» в день ВМФ

Глава Омска Сергей Шелест поздравил всех военнослужащих и ветеранов Военно-Морского Флота с профессиональным праздником, который отмечается в России сегодня, 26 июля. Также омичам пришло поздравление от командира 10-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота Ивана Губина, в состав которой входит атомный подводный ракетный крейсер «Омск».