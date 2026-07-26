В Китае создали робота-паука для спасения утопающих

Они также сообщили, что в будущем робот сможет помогать экстренным службам при авариях судов и других происшествиях на воде. Сейчас аппарат остаётся на стадии исследований. Следующие испытания пройдут в условиях открытой воды с волнами, течениями и другими природными факторами, чтобы проверить эффективность его работы в реальных условиях.