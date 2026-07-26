В Китае создали робота-паука для спасения утопающих

Робот оснащён центральным корпусом и четырьмя «ногами», которые позволяют ему маневрировать и передвигаться по воде. Конструкция была вдохновлена пауками-рыболовами.
«Во время испытаний в бассейне QuadBoat успешно обнаруживал, сопровождал и извлекал плавающие объекты», — отметили разработчики.
Они также сообщили, что в будущем робот сможет помогать экстренным службам при авариях судов и других происшествиях на воде. Сейчас аппарат остаётся на стадии исследований. Следующие испытания пройдут в условиях открытой воды с волнами, течениями и другими природными факторами, чтобы проверить эффективность его работы в реальных условиях.
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