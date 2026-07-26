Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае создали робота-паука для спасения утопающих

Китайские и американские учёные представили инновационный беспилотный аппарат QuadBoat, предназначенный для поиска и извлечения людей из воды. В отличие от существующих надводных роботов, которые лишь сопровождают или обнаруживают пострадавших, QuadBoat способен действовать как полноценный спасатель.

Робот оснащён центральным корпусом и четырьмя «ногами», которые позволяют ему маневрировать и передвигаться по воде. Конструкция была вдохновлена пауками-рыболовами.

«Во время испытаний в бассейне QuadBoat успешно обнаруживал, сопровождал и извлекал плавающие объекты», — отметили разработчики.

Они также сообщили, что в будущем робот сможет помогать экстренным службам при авариях судов и других происшествиях на воде. Сейчас аппарат остаётся на стадии исследований. Следующие испытания пройдут в условиях открытой воды с волнами, течениями и другими природными факторами, чтобы проверить эффективность его работы в реальных условиях.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Китае устроили первый в мире MMA-турнир роботов. Одному из участников даже оторвало голову, но он продолжил поединок.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.