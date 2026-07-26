Имущество осужденного экс-совладельца Соликамского магниевого завода выставлено на продажу

В апреле 2025 года Соликамский суд признал господина Пестрикова виновным в организации покушения на растрату и растрате с использованием лицом своего служебного положения в особо крупном размере. В ходе следствия и суда установлено, что в период с мая по июнь 2022 года господин Пестриков похитил 250 млн руб. средств СМЗ под видом займа, а также организовал покушение на растрату под видом оплаты его доли в уставном капитале Соликамского магниевого завода на сумму 2,5 млрд руб. В связи с вмешательством правоохранительных органов довести задуманное до конца не удалось.