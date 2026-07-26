Водитель сбежал после ДТП с девятью пострадавшими в Хабаровском районе

В Хабаровском районе прокуратура начала проверку после ДТП, в котором пострадали девять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Водитель Toyota Tercel после аварии скрылся, сейчас его устанавливают.
Авария произошла 25 июля на 14-м километре дороги между селами Петропавловка и Анастасьевка. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
По данным Госавтоинспекции, пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты проверки правоохранительных органов поставлены на контроль.