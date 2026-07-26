Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель сбежал после ДТП с девятью пострадавшими в Хабаровском районе

Прокуратура начала проверку аварии, в которой травмы получили шестеро детей.

В Хабаровском районе прокуратура начала проверку после ДТП, в котором пострадали девять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Водитель Toyota Tercel после аварии скрылся, сейчас его устанавливают.

Авария произошла 25 июля на 14-м километре дороги между селами Петропавловка и Анастасьевка. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По данным Госавтоинспекции, пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты проверки правоохранительных органов поставлены на контроль.