Для гостей фестиваля Причал введут поздние рейсы

Сегодня, 26 июля, на территории судостроительного завода «Пермская судоверфь» по адресу Буксирная, 4, в Закамске завершится фестиваль «Причал». Весь день здесь будут работать две музыкальные сцены, мастер-классы, детские развлечения и дизайн-маркет. Для любителей истории откроют арт-пространство, посвящённое судостроению, покажут документальные фильмы о Перми, а также проведут экскурсии по предприятию — можно будет своими глазами увидеть, как устроен завод.