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Для гостей фестиваля Причал введут поздние рейсы

Они отправятся после 23.00 с остановки «Улица Адмирала Ушакова».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 июля, на территории судостроительного завода «Пермская судоверфь» по адресу Буксирная, 4, в Закамске завершится фестиваль «Причал». Весь день здесь будут работать две музыкальные сцены, мастер-классы, детские развлечения и дизайн-маркет. Для любителей истории откроют арт-пространство, посвящённое судостроению, покажут документальные фильмы о Перми, а также проведут экскурсии по предприятию — можно будет своими глазами увидеть, как устроен завод.

Вечером для гостей фестиваля пустят дополнительные рейсы, которые позволят посетителям добраться в центр города. После 23:00 с остановки «Улица Адмирала Ушакова» в сторону центра отправятся дополнительные автобусы маршрутов № 2, 15 и 20.