Ночная атака дронов ВСУ обошла стороной Волгоградскую область

Сегодняшней ночью украинские дроны атаковали десять регионов России. В Волгоградской области, где и сейчас действует режим беспилотной опасности, об уничтожении смертоносных летательных аппаратов пока не сообщали.
В Волгоградской области, не попавшей в утреннюю сводку Минобороны, режим беспилотной опасности был объявлен в 04:00. Угроза удара БПЛА сохраняется в регионе до сих пор.
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