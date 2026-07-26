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На Дону задержали мужчину с сильнодействующими препаратами

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области.

На Дону задержали мужчина с сильнодействующими препаратами. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области. В станице Егорлыкской стражи порядка обратили внимание на 35-летнего мужчину с явными признаками опьянения, который находился возле автозаправочной станции. При личном досмотре у него изъяли 30 блистеров с таблетками. Экспертиза подтвердила, что внутри находились сильнодействующие вещества, не являющиеся наркотическими или психотропными средствами. Оперативники выяснили, что запрещенные препараты мужчина приобрел в Ростове-на-Дону и планировал перевезти их в Карачаево-Черкесскую Республику для последующего сбыта. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части три статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.