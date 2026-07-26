Исследование показало, как россияне завершают разговор с мошенниками

«Так, 33% опрошенных завершают разговор с предполагаемыми мошенниками менее чем за минуту после начала звонка. Еще 31% кладут трубку в течение одной-трех минут, 18% разговаривают от трех до пяти минут, 10% прекращают общение через пять-десять минут, а 8% остаются на линии более десяти минут», — говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены три тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.