Исследование показало, как россияне завершают разговор с мошенниками

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Более 30% россиян завершают разговор с предполагаемыми мошенниками менее чем за минуту после начала звонка, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть у РИА Новости.
«Так, 33% опрошенных завершают разговор с предполагаемыми мошенниками менее чем за минуту после начала звонка. Еще 31% кладут трубку в течение одной-трех минут, 18% разговаривают от трех до пяти минут, 10% прекращают общение через пять-десять минут, а 8% остаются на линии более десяти минут», — говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены три тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
Аналитики отмечают, что средняя продолжительность разговора с телефонными мошенниками в первом квартале 2026 года сократилась с 9 минут 7 секунд до 5 минут 12 секунд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Самой распространенной причиной завершения разговора стала просьба назвать код подтверждения из смс. Такой ответ дали 38% участников опроса. Еще 24% прекращают разговор сразу после того, как собеседник представляется сотрудником банка, правоохранительных органов или государственных ведомств», — уточняется в материалах.
Для 18% поводом положить трубку становится предложение перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Еще 11% завершают разговор после угроз, связанных с блокировкой счетов или уголовной ответственностью. Остальные 9% прекращают общение после появления других признаков мошеннической схемы.
При этом 46% респондентов сообщили, что стараются завершить разговор сразу после появления подозрений.
«Еще 29% продолжают общение, чтобы окончательно убедиться в мошенническом характере звонка, 18% пытаются запомнить детали схемы, чтобы предупредить близких, а 7% признались, что намеренно удерживают злоумышленников на линии, рассчитывая сократить количество звонков другим потенциальным жертвам», — заключается в материалах.