До путёвки не доплыли: Россиянки остались без медалей Кубка мира и ЧМ-2027

Однако завершить турнир на призовом месте команде не удалось. В решающем матче за бронзу сильнее оказались соперницы из Австралии. Из-за четвёртого места российская сборная также осталась без путёвки на чемпионат мира 2027 года. Право выступить на мировом первенстве получили три лучшие команды Кубка мира.