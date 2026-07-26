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До путёвки не доплыли: Россиянки остались без медалей Кубка мира и ЧМ-2027

Женская сборная России по водному поло не смогла завоевать бронзовые медали Кубка мира, уступив команде Австралии. Поражение также лишило спортсменок шанса попасть на чемпионат мира 2027 года.

Источник: Life.ru

Встреча за третье место завершилась победой австралийской команды со счётом 12:9. Российские ватерполистки пробились в финальную часть соревнований благодаря успешному выступлению во втором дивизионе. Победа на предыдущем этапе позволила им войти в число восьми сильнейших участников, которые продолжили борьбу в плей-офф.

Однако завершить турнир на призовом месте команде не удалось. В решающем матче за бронзу сильнее оказались соперницы из Австралии. Из-за четвёртого места российская сборная также осталась без путёвки на чемпионат мира 2027 года. Право выступить на мировом первенстве получили три лучшие команды Кубка мира.

Помимо Австралии, участие в чемпионате мира обеспечили себе сборные США и Испании. Позже в воскресенье именно они разыграют между собой титул победителя Кубка мира.

Ранее женская сборная России остановилась в шаге от финала Кубка мира, который проходит в австралийском Сиднее. В полуфинальной встрече команда уступила Испании лишь в серии пенальти — матч завершился со счётом 15:13 в пользу соперниц.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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