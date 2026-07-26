Камбэк по-цзюшному: Тим забрал победу в Сиднее после череды неудач

Изначально спортсмены должны были уложиться в лимит 71,6 кг, однако перед боем его увеличили до 72,5 кг после того, как Спенс не смог сделать нужный вес и обратился к организаторам с соответствующей просьбой. Все 12 раундов прошли до финального гонга, после чего победителя определили судьи. Их решение оказалось в пользу Тимофея Цзю. Теперь в активе 31-летнего боксёра 28 побед, 18 из которых были добыты нокаутом, при трёх поражениях. Эта победа стала для него четвёртой в семи последних поединках.