На обходе Красноярска днем 27 июля поменяют схему движения

В 12 часов, завтра, 27 июля, на обходе Красноярска снимут запрет на движение на перестроенном участке. Одновременно закроют проезд на разворотной петле с проспекта Котельникова на Северное шоссе и трассы с Северного шоссе в Солонцы. Подъезд к поселку Новалэнд временно станет двусторонним. Там будут монтировать подпорные стены. Ориентировочно работы продлятся до конца сентября. Дорожники перенесут шлюз, расширят и сделают протяженнее разворотную петлю, обустроят ливневку. Завершить все работы с петлями и шлюзами планируют к концу октября, после чего для реконструкции закроют путепровод. Реконструкция трассы идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В КрУДоре показали возможные варианты движения автомобилистов по обходу Красноярска.