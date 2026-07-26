Загитова выбрала тренера для собственной школы фигурного катания в Казани

В Казани готовится к открытию школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой. До старта работы учреждения остаётся примерно месяц. Сейчас команда Загитовой ведёт активный подбор тренерского состава. И если раньше речь шла преимущественно о привлечении специалистов из Москвы и велись переговоры с потенциальными кандидатами, то теперь проект всё активнее задействует кадры из местных спортивных школ.
Одним из первых тренеров, присоединившихся к проекту, стала Надежда Заякина — специалист спортивной школы «ФСО “Стрела”» из Казани. Она известна как наставник Дины Хуснутдиновой — одной из самых ярких юных фигуристок Татарстана. Под руководством Заякиной спортсменка добилась заметных успехов, в частности, освоила тройной аксель и одержала победу на этапе Гран при в Казани, а в прошлом году прошла просмотр в группе Этери Тутберидзе. Именно достижения ученицы укрепили репутацию Надежды Владимировны как одного из сильнейших тренеров региона.
Надежда Заякина обладает внушительным профессиональным опытом: её общий стаж в спорте составляет около 28 лет, педагогический — 18 лет. У неё высшее образование и квалификация преподавателя хореографических дисциплин, а также высшая тренерская категория. В 2023 году ей вручили знак «Отличник физической культуры и спорта РТ». В прошлом Надежда Владимировна была солисткой балета в Челябинске и Казани.
Загитова намерена создать не просто школу, а полноценный центр подготовки фигуристов. В комплексе площадью свыше шести тысяч квадратных метров разместятся ледовая арена, тренировочные залы и вся необходимая инфраструктура. Спортсмены смогут не только отрабатывать элементы на льду, но и заниматься общей физической подготовкой, работать с хореографами и профильными тренерами.