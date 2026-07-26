Загитова выбрала тренера для собственной школы фигурного катания в Казани

Одним из первых тренеров, присоединившихся к проекту, стала Надежда Заякина — специалист спортивной школы «ФСО “Стрела”» из Казани. Она известна как наставник Дины Хуснутдиновой — одной из самых ярких юных фигуристок Татарстана. Под руководством Заякиной спортсменка добилась заметных успехов, в частности, освоила тройной аксель и одержала победу на этапе Гран при в Казани, а в прошлом году прошла просмотр в группе Этери Тутберидзе. Именно достижения ученицы укрепили репутацию Надежды Владимировны как одного из сильнейших тренеров региона.