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Волгоградские новости 26 июля: опасность БПЛА, пожары в 3 районах — видео

Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области ровно в четыре утра и отменили в 08:33. Со вчерашнего вечера до поздней ночи в Волгограде бушевали пожары. Синоптики обещают до +42º жары.

Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области ровно в четыре утра. Со вчерашнего вечера до поздней ночи в Волгограде бушевали пожары. Синоптики обещают до +42º жары. Для тех, кто рискнёт выйти на улицу, приготовили интересные события в парках областного центра, а Волжский продолжает праздновать день рождения. Подробности в материале vlg.aif.ru.

БПЛА: ровно в 4 утра.

Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области в четыре 04:00 в воскресенье 26 июля. Жителям посоветовали найти в своём жилье безопасное место и оставаться там до отмены опасности. В случае необходимости звонить 112.

Беспилотную опасность отменили в 08:33.

По данным Минобороны, с 20:00 25 июля до 08:00 26 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крымом и над акваторией Черного моря.

Пожары: охватило три района.

В Волгограде весь минувший вечер и ночь полыхали пожары.

Около пяти вечера вспыхнуло в Красноармейском районе, предположительно, горел камыш. Происшествие попало на видеорегистратор одного из проезжавших автомобилей.

В седьмом часу вечера на юге Волгограда загорелось поле у жилого комплекса «Импульс». Судя по видео, огонь охватил полосой сухую траву на большом расстоянии. Пожар начался неподалёку от улицы Надымской.

В седьмом часу вечера полыхнуло в Ворошиловском районе. Очевидцы пояснили — горит где-то в стороне Волги, съёмки идут с местного торгового центра. Скорее всего, пылала сухая трава.

Около двух часов ночи очевидцы сообщили о крупном пожаре в районе дома на улице Таращанцев, 64, в Краснооктябрьском районе. Что именно горело, не уточнялось, но огонь пылал ярко. Версии высказывались разные — от мусорки у детского сада до гаражей, что расположены рядом.

Погода: до +42º

В Волгограде, Волжском и нескольких районах объявлен оранжевый уровень пожароопасности. Жителей регионе просят не разводить огонь на открытых территориях и не бросайте непотушенные окурки.

Номера экстренных служб на случай пожара — 01, 101 или 112.

В Волгограде в воскресенье обещают до 37−39º градусов жары, кратковременный дождь и грозу с порывами ветра до 17−22 м/с. К ночи температура опустится до 19−21º.

На территории области от 32º до 37º, местами будет отмечаться сильная жара до 40−42º, синоптики оценивают её как опасное погодное явление. Дожди и грозы с ветром, близким к штормовому, пройдут в ряде районов. Ночью станет прохладнее — до 19−24º, при прояснении до 14º.

Куда пойти.

В Волжском продолжат праздновать День города.

В парке «Гидростроитель» в 18:00 выступит профессиональный уличный театр «Мягкий знак», Волжский русский народный оркестр, творческие коллективы ДК «ВГС» и кавер-группы «Сделано в России» и «Телодвижения» (0+).

Движение транспорта перекроют с 16:00до 23:00 на ул. Зорге в границах уд. Комсомольской и пл. Комсомольской.

Алкоголь не будут продавать с 15:00 до 23:00:

ул. Карла Маркса, в границах домов №№ 15−47, 10−12;

ул. Комсомольская, в границах домов №№ 15−29, 18−24;

пр. Ленина, в границах домов №№ 18−30, 15−29;

ул. Циолковского, в границах домов №№ 10−18, 13−17.

В Волгограде:

у фонтана «Искусство» на верхней террасе набережной в 18.00 — детская интерактивная программа, в 18:30 — концерт (0+).

в ЦПКиО в18:00 — спортивная тренировка с элементами латиноамериканских танцев на главной сцене и открытая тренировка по йоге на футбольном поле. В 20:10 — мультфильм «Кунг-фу Панда» (0+).

В Комсомольскому саду отметят День Нептуна начнётся с 17:00 и завершится пенной вечеринкой. (0+).

Видео: max.ru/vlgchp.

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