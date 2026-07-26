Волгоградские новости 26 июля: опасность БПЛА, пожары в 3 районах — видео

Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области ровно в четыре утра. Со вчерашнего вечера до поздней ночи в Волгограде бушевали пожары. Синоптики обещают до +42º жары. Для тех, кто рискнёт выйти на улицу, приготовили интересные события в парках областного центра, а Волжский продолжает праздновать день рождения. Подробности в материале vlg.aif.ru.