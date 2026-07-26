В Хабаровском крае расширят перечень товаров с фиксированной наценкой для сдерживания цен

В правительстве края отметили, что такой подход выгоден и местным производителям. Бренд «Сделано в Хабаровском крае» помогает им находить новых покупателей и наращивать выпуск продукции. Более доступные цены позволят жителям чаще выбирать качественные товары местного производства. Власти рассчитывают, что если местные товары будут дешевле, то именно им будут отдавать предпочтение покупатели, а предприниматели смогут больше продавать и расширять производство.