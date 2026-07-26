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В Хабаровском крае расширят перечень товаров с фиксированной наценкой для сдерживания цен

Правительство Хабаровского края заключит с торговыми сетями соглашения о наценке не выше 20 процентов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае правительство усиливает работу по сдерживанию роста цен на продовольствие. В регионе расширят перечень товаров первой необходимости, на которые торговые сети обязаны устанавливать фиксированную наценку. Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, обновлённый список социально значимой продукции и товаров под брендом «Сделано в Хабаровском крае» представят в начале следующей недели. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сейчас специалисты краевого минпромторга вместе с предприятиями определяют, какие товары пользуются наибольшим спросом у жителей. С торговыми сетями заключат дополнительные соглашения, которые обяжут магазины устанавливать наценку на товары из обновлённого перечня не выше 20 процентов. Это позволит сделать продукцию доступнее для покупателей.

В правительстве края отметили, что такой подход выгоден и местным производителям. Бренд «Сделано в Хабаровском крае» помогает им находить новых покупателей и наращивать выпуск продукции. Более доступные цены позволят жителям чаще выбирать качественные товары местного производства. Власти рассчитывают, что если местные товары будут дешевле, то именно им будут отдавать предпочтение покупатели, а предприниматели смогут больше продавать и расширять производство.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru