Сын Константина Цзю перебоксировал бывшего чемпиона в трех версиях Эррола Спенса

Тим Цзю выходит из непростого периода: после потери пояса WBO в бою с Фундорой и нокаута от россиянина Бахрама Муртазалиева в 2024 году он вернулся в Австралию, где одержал третью победу подряд. На счету Тима титулы чемпиона Азии, Тихоокеанского региона и стран Содружества.