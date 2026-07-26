Объявленную утром угрозу атаки БПЛА сняли в Волгограде

Действовавший более четырех часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.
О возможной атаке БПЛА жителей региона предупредили сегодня в 04:00. Несмотря на угрозу удара, аэропорт Волгограда работал в штатном режиме.
В 08:32 специалисты РСЧС оповестили волгоградцев о миновавшей опасности. Отметим, что в утреннюю сводку Минобороны Волгоградская область не попала. По информации оборонного ведомства, до 8:00 украинских дронов в регионе не уничтожали.
Фото Андрея Поручаева.
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