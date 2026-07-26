В Пермском крае в День ВДВ запретят розничную продажу алкоголя

Продажу алкоголя в розницу запретят в Пермском крае в День ВДВ, сообщается в постановлении краевого правительства.
День воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа. На время празднования в регионе ограничат продажу увеселительных напитков. При этом в местах общественного питания по-прежнему можно будет купить алкоголь.
Нарушение правил продажи спиртосодержащей продукции грозит наложением административного штрафа. Продавцам придётся заплатить от 20 до 40 тысяч рублей. Для владельцев точек штраф составляет от 100 до 300 тысяч рублей.
Также в местах, нарушивших закон может быть произведена конфискация всей алкогольной продукции.