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50 бригад восстанавливают электроснабжение после тропической бури в Ростове

Об этом сообщает «Донэнерго».

50 бригад восстанавливают электроснабжение после тропической бури в Ростове. Об этом сообщает «Донэнерго».25 июля мощный ливень вызвал сбои на линиях электропередачи в некоторых прилегающих районах донской столицы. Часть домов временно лишилась электричества. Для устранения аварий энергетики задействовали 50 ремонтных бригад. В их состав вошли 220 сотрудников и 50 единиц специальной техники. Специалисты обещают работать круглосуточно и без перерывов. Главная задача энергетиков — в кратчайшие сроки восстановить штатную подачу электроэнергии всем жителям.