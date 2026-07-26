«Ротор‑2» в матче с «Зенитом» проиграл 0:1

Однако на поле борьбы за очки как будто и не было. Первый тайм получился вязким: команды явно ставили во главу угла не созидание, а разрушение. Из игроков «Ротора» выделялся Леон Амирханян: он буквально читал игру — успевал перехватывать пасы и выигрывать верховые мячи даже у соперников, заметно превосходивших его в росте.