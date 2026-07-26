Главный вход в «Роев ручей» могут перенести

Глава Красноярска проверил пешеходную доступность парка флоры и фауны «Роев ручей» и рассказал, как ее планируется улучшить.
О сложностях подъема к зоопарку Сергею Верещагину ранее писали жители. Он лично убедился, что с коляской или маленькими детьми сделать это действительно проблематично.
«Но обустроить пандус технически сейчас невозможно. Поэтому рассматриваем вариант переноса главного входа вниз — почти к остановке. Проект входной группы сейчас проходит экспертизу», — рассказал мэр.
Градоначальник прогулялся и по самому зоопарку. Он отметил, что появились новые площадки и вольеры, обновляют бассейн для белых медведей, планируется дополнительная смотровая площадка с видом на этих животных. Также благоустраивается территория аттракционов.
«Наш “Роев ручей” входит в топ-5 лучших зоопарков России. В вольерах содержатся более 9 тысяч животных со всего мира, 350 из которых занесены в Красную книгу. Среди них — манулы. Наконец, увидел манула Бориса, который стал любимцем многих», — рассказал Сергей Верещагин.
После мэр проверил улицу Базайская, которую отремонтировали в этом сезоне в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители жаловались в соцсетях, что пешеходная доступность вдоль дороги предусмотрена не везде. Мэр поручил, где возможно, привести в порядок обочины и нанести разметку.
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