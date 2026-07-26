Главный вход в «Роев ручей» могут перенести

«Наш “Роев ручей” входит в топ-5 лучших зоопарков России. В вольерах содержатся более 9 тысяч животных со всего мира, 350 из которых занесены в Красную книгу. Среди них — манулы. Наконец, увидел манула Бориса, который стал любимцем многих», — рассказал Сергей Верещагин.