Lada Granta с «автоматом»: «АвтоВАЗ» объявил о запуске в 2027 году

«АвтоВАЗ» официально анонсировал: седан Lada Granta с автоматической трансмиссией появится в 2027 году. Подготовка к производству начнется уже в конце июля — в период корпоративного отпуска сотрудников. На модернизацию линий и подготовку к выпуску Granta с АКПП, а также кроссовера Lada Azimut направят более 370 млн рублей. В планах — 13 тысяч задач и 80 тысяч человеко-дней работ. В числе мероприятий — монтаж манипулятора для установки лобового стекла, запуск системы автоматизированного нанесения клея-мастики на кузовные детали и другие работы.