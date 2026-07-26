Юрист Екатерина Гордон сыграла свадьбу с бизнесменом Виктором Хархалисом на Северном полюсе спустя семь лет после официальной регистрации брака. Об этом она рассказала в социальных сетях.
— Мы с семьей не праздновали свадьбу шумно и многолюдно. Не чувствуем, что верное время. Не могу позволить себе таких трат, имея благотворительный фонд и зная в какой беде многие люди. Мы решили закрыть несколько сборов наших многодетных семей и… отпраздновать свадьбу на льдине. Просто мы. Просто полюс, просто случайные люди на ледоколе, — рассказала она в личном блоге.
Гордон выбрала для церемонии молочное кружевное платье, а ее супруг — белую рубашку и темные брюки. На фотографиях, которые опубликовала знаменитость, пара позирует прямо на льдине на фоне ледокола. В руках юрист держит свидетельство о браке с изображением белых медведей.
Ранее телеведущая и блогерша Ида Галич вместе с бизнесменом Олегом Ледвичем поженились в Северной Осетии. Свадьба прошла в горной местности во Владикавказе — на родине матери знаменитости. Для удобства гостей пара организовала чартерный рейс.
Также в июле актриса и телеведущая Олеся Иванченко сыграла свадьбу с комиком Максимом Загайским, известным под псевдонимом Заяц. Избранник 30-летней ведущей «Натальной карты» старше нее на шесть лет.