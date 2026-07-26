Екатерина Гордон сыграла свадьбу с бизнесменом Виктором Хархалисом на Северном полюсе

— Мы с семьей не праздновали свадьбу шумно и многолюдно. Не чувствуем, что верное время. Не могу позволить себе таких трат, имея благотворительный фонд и зная в какой беде многие люди. Мы решили закрыть несколько сборов наших многодетных семей и… отпраздновать свадьбу на льдине. Просто мы. Просто полюс, просто случайные люди на ледоколе, — рассказала она в личном блоге.