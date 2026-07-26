Пауза перед рывком: Что руны приготовили знакам зодиака с 27 июля по 2 августа

Тайны, мудрые слова и вдохновение. Перто открывает скрытое и помогает в реализации, Ансуз даёт совет и откровенный диалог, а Ингуз разжигает энергию и вдохновение во взаимодействии. Трудность — не утонуть в информации и чувствах, но они направят к верному решению. Успех — через открытость, диалог и доверие интуиции. Совет: слушайте, говорите и любите. Секреты и страсть приведут к прорыву.