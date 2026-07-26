Многодетная россиянка Людмила Секрий победила в конкурсе «Миссис Земля 2026»

«Спасибо моей семье за невероятную поддержку, именно она стала главным двигателем моей победы. Свою победу я посвящаю каждой женщине, которая исполнила самую важную миссию на Земле — подарила миру новую жизнь. Я хочу сказать каждой маме: любите себя, верьте в себя и никогда не забывайте о своих мечтах», — сказала Секрий.