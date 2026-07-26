Многодетная россиянка Людмила Секрий победила в конкурсе «Миссис Земля 2026»

Жительница Московской области Людмила Секрий победила в международном конкурсе красоты «Миссис Земля 2026». Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия с российской стороны.
Финал конкурса прошел 25 июля в Куала-Лумпуре. Россиянка опередила 40 соперниц и стала абсолютной победительницей.
Секрий живет в городе Видное и руководит одной из крупнейших строительных компаний страны. Она состоит в браке 13 лет и воспитывает четверых детей: 13-летнюю Софию, 11-летнего Никиту, девятилетнего Кирилла и пятилетнюю Ангелину.
Ранее россиянка участвовала в национальном конкурсе «Миссис Россия Мира 2026». Там она получила титул «Миссис Россия Земля 2026» и право представить страну на международном этапе.
«Спасибо моей семье за невероятную поддержку, именно она стала главным двигателем моей победы. Свою победу я посвящаю каждой женщине, которая исполнила самую важную миссию на Земле — подарила миру новую жизнь. Я хочу сказать каждой маме: любите себя, верьте в себя и никогда не забывайте о своих мечтах», — сказала Секрий.
Ранее многодетная мать из Казани Диляра Залялиева победила в конкурсе «Миссис Вселенная Классик» в Малайзии. Россиянка воспитывает пятерых детей и развивает собственную сеть школ и детских садов. За титул боролись 30 участниц старше 40 лет.