Прокуратура ЕАО добилась выплаты 1,4 миллиона рублей долгов по зарплате

В Еврейской автономной области прокуратура Ленинского района восстановила права работников предприятия. Проверка показала, что муниципальное унитарное предприятие «Теплотехник», которое предоставляет услуги по теплоснабжению, с марта по апрель 2026 года не выплачивало зарплату 25 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 1,4 миллиона рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прокурор внёс руководителю предприятия представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также в суд направили заявления о взыскании в пользу работников невыплаченной заработной платы. Суд рассмотрел и удовлетворил все требования прокурора.
После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед сотрудниками полностью погашена. В прокуратуре Еврейской автономной области напомнили, что задержка выплаты заработной платы — это прямое нарушение трудовых прав граждан. Работодатели, допустившие подобные нарушения, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.
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