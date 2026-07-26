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Прокуратура ЕАО добилась выплаты 1,4 миллиона рублей долгов по зарплате

Долги по зарплате на 1,4 миллиона рублей погашены в ЕАО после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области прокуратура Ленинского района восстановила права работников предприятия. Проверка показала, что муниципальное унитарное предприятие «Теплотехник», которое предоставляет услуги по теплоснабжению, с марта по апрель 2026 года не выплачивало зарплату 25 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 1,4 миллиона рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прокурор внёс руководителю предприятия представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также в суд направили заявления о взыскании в пользу работников невыплаченной заработной платы. Суд рассмотрел и удовлетворил все требования прокурора.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед сотрудниками полностью погашена. В прокуратуре Еврейской автономной области напомнили, что задержка выплаты заработной платы — это прямое нарушение трудовых прав граждан. Работодатели, допустившие подобные нарушения, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

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