Прокуратура ЕАО добилась выплаты 1,4 миллиона рублей долгов по зарплате

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед сотрудниками полностью погашена. В прокуратуре Еврейской автономной области напомнили, что задержка выплаты заработной платы — это прямое нарушение трудовых прав граждан. Работодатели, допустившие подобные нарушения, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.