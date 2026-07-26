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Владельцам гаражей в Хабаровском крае дали ещё пять лет амнистии

Жители края смогут до 1 сентября 2031 года в упрощённом порядке оформить права на капитальный гараж и землю под ним.

В Хабаровском крае у владельцев старых гаражей появилось больше времени, чтобы оформить свою собственность официально.

В России продлевают действие так называемой гаражной амнистии ещё на пять лет — до 1 сентября 2031 года. Совет Федерации одобрил соответствующий закон 24 июля.

Это значит, что жители Хабаровского края, как и владельцы гаражей в других регионах России, смогут воспользоваться упрощённым порядком оформления прав ещё несколько лет.

Гаражная амнистия действует с 2021 года. Она позволяет в упрощённом порядке оформить в собственность сам гараж и земельный участок под ним, если объект соответствует установленным требованиям. Причём землю под подходящим гаражом граждане могут получить в собственность бесплатно.

Программа в первую очередь рассчитана на старые капитальные гаражи, которые были построены до 30 декабря 2004 года — то есть до введения в действие современного Градостроительного кодекса. Гараж должен быть капитальным объектом, а не временной или разборной конструкцией.

Под амнистию могут попасть гаражи, которые десятилетиями использовались гражданами, но при этом право собственности на них и землю под ними официально не оформлялось. Особенно актуально это для гаражей, которые когда-то предоставлялись через предприятия, заводы, совхозы, колхозы и гаражные кооперативы.

Для оформления могут использоваться старые документы — например, решение о предоставлении земли, документы гаражного кооператива, старый технический паспорт, документы о подключении гаража к инженерным сетям, договор купли-продажи или дарения и другие бумаги, подтверждающие право человека на объект.

При этом гаражная амнистия подходит не для любого гаража. В частности, упрощённый порядок не распространяется на самовольные постройки, гаражи- «ракушки», а также ряд других объектов, перечисленных в законодательстве.

Зачем вообще оформлять гараж, который десятилетиями стоит на привычном месте?

Официальное право собственности позволяет человеку нормально распоряжаться своим имуществом — продать его, подарить, передать по наследству, а также защитить свои права, если возникнет вопрос о земельном участке или судьбе самого строения.

Механизм оказался востребованным. По данным Росреестра, за время действия гаражной амнистии в России зарегистрировано уже более 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. По оценкам ведомства, продление программы позволит оформить ещё не менее 500 тысяч таких объектов.

Таким образом, у владельцев гаражей в Хабаровском крае, как и по всей России, появилось ещё пять лет, чтобы привести документы в порядок. Новый срок действия гаражной амнистии — до 1 сентября 2031 года.

Что важно знать владельцу гаража:

гараж должен быть капитальным;

обычно речь идёт об объектах, построенных до 30 декабря 2004 года;

вместе с гаражом можно оформить землю под ним;

земля в предусмотренных законом случаях предоставляется бесплатно;

пригодиться могут даже старые документы советского периода;

«ракушки» и самовольные постройки под гаражную амнистию не подпадают.