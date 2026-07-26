Владельцам гаражей в Хабаровском крае дали ещё пять лет амнистии

Под амнистию могут попасть гаражи, которые десятилетиями использовались гражданами, но при этом право собственности на них и землю под ними официально не оформлялось. Особенно актуально это для гаражей, которые когда-то предоставлялись через предприятия, заводы, совхозы, колхозы и гаражные кооперативы.