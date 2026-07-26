В Шенгелды открыли современный центр пожарной службы

В селе Шенгелды Алматинской области начал работу новый пожарный пост, который будет защищать сразу пять населенных пунктов с населением более 8 тысяч человек, передает DKNews.kz.
Торжественную церемонию открытия провел министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Чингис Аринов.
Новый пост усилит защиту региона.
Пожарный пост расположен в селе Шенгелды города Конаева и рассчитан на круглосуточное несение службы.
По словам Чингиса Аринова, развитие пожарно-спасательной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы подразделений гражданской защиты остаются одними из ключевых направлений работы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Современное оснащение и условия для спасателей.
Новый объект полностью оборудован для работы пожарных расчетов.
В здании предусмотрены:
теплый бокс для пожарной техники помещения для дежурной смены комнаты связи, отдыха и приема пищи санитарно-бытовые помещения пост газодымозащитной службы тренировочный зал «Batyr Team» для физической подготовки сотрудников.
Такое оснащение позволит подразделению оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и поддерживать высокий уровень готовности личного состава.
Пост построили при поддержке мецената.
Строительство объекта профинансировано за счет спонсорских средств депутата областного маслихата, директора общественного фонда «Халық үшін» Сергея Горяного.
Во время церемонии министр передал подразделению ключи от нового пожарного поста, а также вручил новую специализированную технику — пожарную автоцистерну и катер.
Наличие катера расширит возможности спасателей при проведении поисково-спасательных операций и ликвидации происшествий на водоемах региона.
Лучших сотрудников отметили наградами.
В завершение церемонии ведомственными наградами Министерства по чрезвычайным ситуациям и акима Алматинской области были отмечены спасатели, представители местных исполнительных органов и организаций, внесшие вклад в развитие системы гражданской защиты.
Открытие нового пожарного поста позволит сократить время прибытия спасателей к месту происшествия и повысить уровень противопожарной безопасности сразу нескольких населенных пунктов региона.