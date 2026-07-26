Лариса Долина рассказала, что не ест после двух часов дня из-за диеты

— Я ем только те продукты, которые можно есть. У меня есть список: красные продукты, зеленые. Зеленые — это то, что мне можно. Я раз в год сдаю кровь для того, чтобы у меня было очень правильное питание. Поэтому врачи знают о моем жестком режиме, — приводит слова знаменитости StarHit.