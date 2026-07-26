Лариса Долина рассказала, что не ест после двух часов дня из-за диеты

Российская певица Лариса Долина рассказала о своих привычках в питании и призналась, что по-прежнему продолжает не есть после двух часов дня.
По словам артистки, такой подход помогает ей поддерживать форму и контролировать свое самочувствие. При этом исполнительница отметила, что внимательно следит за реакцией организма и находится под наблюдением врачей.
— Я ем только те продукты, которые можно есть. У меня есть список: красные продукты, зеленые. Зеленые — это то, что мне можно. Я раз в год сдаю кровь для того, чтобы у меня было очень правильное питание. Поэтому врачи знают о моем жестком режиме, — приводит слова знаменитости StarHit.
Ранее Долина заявила, что любая женщина может выглядеть в 70 лет так же, как она.
В мае артистка рассказала, что справиться со сложным периодом после скандала с квартирой ей помогло огромное количество писем с добрыми словами. Исполнительница также философски высказалась об испытаниях, посланных Богом. По словам Долиной, она сделала выводы и многое переоценила в своей жизни. Она добавила, что простила всех, кто желал ей смерти.