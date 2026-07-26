Онищенко назвал эндокринные болезни угрозой для жизни

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал основные заболевания, сокращающие продолжительность жизни человека. В интервью РИА эксперт указал, что лидируют болезни сердечно-сосудистой системы, за ними следуют онкологические патологии, а на третьем месте находятся болезни эндокринной системы.
По словам Онищенко, сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место как по числу пациентов, так и по уровню смертности. Эндокринные нарушения, занявшие третью позицию, также существенно влияют на организм.
Медики рекомендуют жителям области внимательно относиться к любым изменениям в самочувствии, поскольку даже незначительные сбои в работе гормональной системы могут иметь серьезные последствия.
Эксперт подчеркнул, что любое заболевание оказывает влияние на общее состояние здоровья. Даже обычный насморк способен ухудшить самочувствие, если своевременно не начать лечение. Игнорирование симптомов может привести к осложнениям, поэтому не стоит откладывать визит к врачу при первых признаках недомогания.
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