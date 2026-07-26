Онищенко назвал эндокринные болезни угрозой для жизни

Эксперт подчеркнул, что любое заболевание оказывает влияние на общее состояние здоровья. Даже обычный насморк способен ухудшить самочувствие, если своевременно не начать лечение. Игнорирование симптомов может привести к осложнениям, поэтому не стоит откладывать визит к врачу при первых признаках недомогания.