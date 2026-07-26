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ВС РФ поразили в Киеве завод, выпускающий по 1000 дронов в месяц

Российские военные поразили в Киеве предприятие по выпуску беспилотников, площадку для их сборки и хранения, а также топливную инфраструктуру в Одесской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, одной из целей стало предприятие «Смарт интеллиджент систем». Там изготавливали различные модели БПЛА и детали для них, включая корпуса, электронику, навигационное оборудование, оптику и аккумуляторы.

Ещё один удар пришёлся по объекту в юго-западной части украинской столицы. Как утверждает Минобороны, при участии специалистов украинско-американской компании там ежемесячно собирали до тысячи аппаратов.

На площадке производили ударные AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык»), а также разведывательные RQ-100 «Scout» («Скаут»).

Кроме того, в порту Черноморск Одесской области были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинских войск.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска ночью нанесли групповой удар по портовой инфраструктуре в Николаеве, Одессе и Измаиле. В ходе атаки применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

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