Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леус рассказал, какой будет погода в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что южный циклон станет причиной дождей в Москве.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что южный циклон станет причиной дождей в Москве.

Леус сказал в мессенджере, что самые обильные дожди ожидаются в восточной части города, где их количество составит 15−20 миллиметров, то есть около четверти от нормы за месяц.

Метеоролог сказал, то воздух в столице прогреется до 19−21 выше нуля.

Скорость северного ветра будет достигать 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 742 мм рт. ст.

Читайте материал «В Ростовской области задерживаются поезда».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.