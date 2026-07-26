Леус рассказал, какой будет погода в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что южный циклон станет причиной дождей в Москве.
Леус сказал в мессенджере, что самые обильные дожди ожидаются в восточной части города, где их количество составит 15−20 миллиметров, то есть около четверти от нормы за месяц.
Метеоролог сказал, то воздух в столице прогреется до 19−21 выше нуля.
Скорость северного ветра будет достигать 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 742 мм рт. ст.
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