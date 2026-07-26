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Ливни, грозы и сильный ветер накроют Воронежскую область

Воронежцев ждет ненастное воскресенье, сменяющееся потеплением.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежскую область из-за активного циклона пришли грозовые фронты, сильные ливни и штормовой ветер. Подробным прогнозом поделился региональный гидрометцентр 25 июля.

В воскресенье жителей региона ждет облачная погода с прояснениями. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Синоптики обещают северный ветер со скоростью 8−13 м/с, при грозах с порывами до 15−17 м/с. В Воронеже термометры покажут всего от +21 до +23°, а по области воздух прогреется от +21 до +26°, лишь местами достигая отметок до +31°.

Уже со следующего дня погода начнет стремительно налаживаться. Ночью 27 июля местами еще прошумят дожди с грозами, но днем осадки прекратятся, а воздух прогреется от +22 до +27°.

Во вторник, 28 июля, осадков не ожидается, а южный ветер принесет потепление от +25 до +30° по области и от +27 до +29° в областном центре.

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