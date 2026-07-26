Ливни, грозы и сильный ветер накроют Воронежскую область

В воскресенье жителей региона ждет облачная погода с прояснениями. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Синоптики обещают северный ветер со скоростью 8−13 м/с, при грозах с порывами до 15−17 м/с. В Воронеже термометры покажут всего от +21 до +23°, а по области воздух прогреется от +21 до +26°, лишь местами достигая отметок до +31°.