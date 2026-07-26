Графитовый кластер создадут в ЕАО для новой промышленности России

В Еврейской автономной области продолжается создание графитового кластера на базе Тополихинского участка Союзного месторождения. Ход проекта проверила заместитель начальника Экспертного управления Президента России Светлана Лукаш.
«Проект “Дальграфит” имеет значение далеко за пределами Еврейской автономной области. По сути, здесь формируется новая стратегическая отрасль российской промышленности, напрямую связанная с обеспечением технологического суверенитета страны», — сказала Светлана Лукаш.
Тополихинское месторождение относится к крупнейшим в мире и содержит почти половину разведанных запасов графита России. В проект уже вложено более 12 млрд рублей частных инвестиций, создано свыше 200 рабочих мест.
После выхода предприятия на проектную мощность здесь планируют производить до 40 тыс. тонн графитового концентрата в год, а число сотрудников увеличить до 360 человек.
Следующим этапом должно стать создание производств глубокой переработки графита, в том числе материалов для литий-ионных аккумуляторов. Таким образом, власти рассчитывают сформировать в ЕАО полный промышленный цикл — от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции.
«Речь идёт не только о добыче сырья. Задача заключается в создании полной производственной цепочки — от месторождения до высокотехнологичной продукции», — подчеркнула Лукаш.
Проект реализуется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.