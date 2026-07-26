Краевые власти направят 618 млн рублей на лизинг пассажирского судна

Согласно опубликованным документам, судно будет передано лизингополучателю во временное владение и пользование с 1 июля 2028 года. Срок оказания услуги: с даты заключения контракта по 30 июня 2053 года. Пассажирское судно должно иметь следующие характеристики: длина — от 30 м до 40 м, ширина — от 4 до 12 м, высота борта — до 3 м, габаритная осадка на плаву — до 3 м, эксплуатационная скорость хода на тихой воде — от 10 км в час для планируемого времени рейса в 6,5 часа. Автономность плавания должна быть от 8 часов, дедвейт — от 10 тонн, количество пассажиров — от 120 до 200 человек.