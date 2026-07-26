В Нижегородской области утверждены новые стандарты стоимости ЖКУ

В правительстве Нижегородской области утвердили стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на один квадратный метр общей площади жилья на 2027−2029 годы.
Соответствующее постановление ранее опубликовали на официальном портале правовой информации.
Согласно этому документу, в следующем году стандарт составит 252 рубля за квадратный метр в месяц. В 2028 году этот стандарт будет увеличен до 269,9 рубля, а в 2029 году — до 286,3 рубля.
Эти стандарты нужны для расчета государственных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если расходы семьи на ЖКУ превышают установленную для Нижегородской области долю от совокупного дохода, то на их основе власти определяют размер финансовой поддержки.
Кроме того, показатели помогают рассчитать, какой объем средств нужно заложить в бюджете на выплату адресных субсидий.