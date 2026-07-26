Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогулку молодого лося по полю засняли на видео в Воротынском округе

Сейчас в Нижегородской области обитает 26,2 тысячи особей лосей.

Источник: Нижегородская правда

В Воротынском округе в объектив камеры попал молодой лось, пронесшийся стремительным галопом по полю. Об этом сообщает минлесхоз Нижегородской области.

Благодаря инспекторам, которые круглый год следят за состоянием кормовых площадок и своевременно их пополняют, для животных создается безопасная среда обитания. В связи с этим на территории Нижегородской области зафиксирован прирост популяций лося.

Сейчас в регионе обитает 26,2 тысячи особей. Это на 0,6 тысячи больше, чем в прошлом году.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Нижегородской области выросла численность лося и косули.