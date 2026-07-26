Прогулку молодого лося по полю засняли на видео в Воротынском округе

В Воротынском округе в объектив камеры попал молодой лось, пронесшийся стремительным галопом по полю. Об этом сообщает минлесхоз Нижегородской области.
Благодаря инспекторам, которые круглый год следят за состоянием кормовых площадок и своевременно их пополняют, для животных создается безопасная среда обитания. В связи с этим на территории Нижегородской области зафиксирован прирост популяций лося.
Сейчас в регионе обитает 26,2 тысячи особей. Это на 0,6 тысячи больше, чем в прошлом году.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Нижегородской области выросла численность лося и косули.