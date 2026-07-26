В Ростовской области задержали 89 пассажирских поездов из-за непогоды

«В связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое произошло 25 июля из-за непогоды в Ростовской области, в настоящее время в пути задерживается 89 пассажирских поездов», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.