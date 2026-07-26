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В Ростовской области задержали 89 пассажирских поездов из-за непогоды

Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 89 поездов.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Из-за непогоды задерживаются 89 пассажирских поездов в Ростовской области, максимальное время задержки составляет до 8 часов, сообщила пресс-служба РЖД.

«В связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое произошло 25 июля из-за непогоды в Ростовской области, в настоящее время в пути задерживается 89 пассажирских поездов», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Уточняется, что максимальное время задержки составляет до 8 часов, пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием.

«В настоящее время работа тяговых подстанций восстановлена. В общей сложности к устранению последствий стихии было привлечено более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники», — добавили в компании.