Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска отменили

Об этом сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации. Однако терпеть неудобства жителям центральной части округа всё же предстоит — им последним в городе отключат горячую воду — об этом сообщил оператор Теплосетей Иркутска.
Отключение горячей воды стартует в основной части Октябрьского района Иркутска 27 июля 2026 года, но температура понизится уже в воскресенье, 26 июля.
С 27 июля в Октябрьском округе начинается этап проверки теплосетей под высоким давлением.
Вот что важно запомнить по срокам: С 23:00 26 июля начнут готовить сети — температуру в трубах постепенно понизят до 40 градусов. А уже с 8 утра 27 июля и до 17:00 6 августа горячую воду отключат официально. Это время нужно для того, чтобы проверить оборудование, провести испытания и сделать ремонт.
Под ограничения в связи с отключением горячей воды в Октябрьском районе Иркутска с 27 июля попадают почти все дома на улицах Трилиссера, Партизанской, Депутатской, Красноказачьей, Советской, Красноярской, Пискунова, Лыткина, Волжской, а также части Байкальской, Седова, 25 Октября, Коммунистической, Сибирской, Аэрофлотской и Омулевского. Так что жителям этих улиц придётся на время запастись чайниками, кастрюльками и тазиками, а кто-то, возможно, достанет нагреватели для воды.
Что касается летних отключений холодной воды в Иркутске, то в 2026 году они минимальны. Так, в ближайшее время будет отключено холодное водоснабжение в части Куйбышевского района (в границах: микрорайона Лесной и Искра) с 9:00 30 июля до 9:00 31 июля 2026 года.