Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска отменили

Под ограничения в связи с отключением горячей воды в Октябрьском районе Иркутска с 27 июля попадают почти все дома на улицах Трилиссера, Партизанской, Депутатской, Красноказачьей, Советской, Красноярской, Пискунова, Лыткина, Волжской, а также части Байкальской, Седова, 25 Октября, Коммунистической, Сибирской, Аэрофлотской и Омулевского. Так что жителям этих улиц придётся на время запастись чайниками, кастрюльками и тазиками, а кто-то, возможно, достанет нагреватели для воды.