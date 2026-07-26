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Москвичей предупредили о дожде с грозой в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидаются ливень, гроза и усиление ветра.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 26 июля в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении комплекса в канале на платформе «Макс».

Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.