Сервис посадки на поезд по биометрии в августе расширят на новые направления

Сервисы с использованием биометрии работают на базе данных, хранящихся в Единой биометрической системе — это государственная информационная платформа. Сегодня на ее базе предоставляется более 20 услуг. В их числе — бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, посадка на самолет, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ без паспорта и ряд других.