Сервис посадки на поезд по биометрии в августе расширят на новые направления

Сервис посадки на поезд по биометрии готов к запуску на новых направлениях. Гражданам станут доступны еще два маршрута: Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново. Об этом «РГ» сообщили в аппарате вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
«Сервис готов к запуску на новых маршрутах поездов дирекции скоростного сообщения. В течение месяца пассажирам станут доступны еще два направления: Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново. При этом зарегистрировать биометрию, чтобы воспользоваться сервисом, можно будет непосредственно на вокзале Нижнего Новгорода», — сообщили в аппарате.
С апреля этого года поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново, Москва — Кострома. Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) и предоставить согласие на обработку данных.
Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность — по паспорту или с помощью биометрии.
Сервисы с использованием биометрии работают на базе данных, хранящихся в Единой биометрической системе — это государственная информационная платформа. Сегодня на ее базе предоставляется более 20 услуг. В их числе — бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, посадка на самолет, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ без паспорта и ряд других.
Сдать биометрические данные в ЕБС можно через «Госуслуги» или МФЦ. Отказ от хранения биометрии можно оформить в любой момент. Использование биометрии абсолютно добровольно, отказ от использования биометрии не может быть причиной для отказа в оказании услуги.