Географ рассказал, ждать ли в Волгограде температурных аномалий

— У волгоградцев есть все шансы избежать в этом году действительно аномальной жары, терроризирующей зарубежную Европу. Конечно, сильная жара может наблюдаться у нас и августе, а отдельные жаркие дни она возможна даже в сентябре. Но астрономические циклы неумолимы — продолжительность дня по сравнению с днем летнего солнцестояния (21 июня) уже сейчас сократилась более чем на 1 час, — подчеркивает Денис Солодовников. — В августе день продолжит сокращаться примерно на 3 минуты в сутки, и удлиняющаяся ночь позволяет городу остыть даже после сильной дневной жары.