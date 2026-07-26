Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

89 поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды

Поезда в Ростовской области опаздывают до восьми часов из-за шторма.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за непогоды, обрушившейся на регион 25 июля, произошло аварийное отключение тяговых подстанций и устройств регулировки движения. В результате в пути сейчас задерживаются 89 пассажирских поездов. Некоторые составы опаздывают до восьми часов. Об этом сообщили в СКЖД.

Сотрудники поездных бригад помогают пассажирам и отвечают на вопросы. Те, кто находится в пути более 4 часов, уже получают питание.

На данный момент работа подстанций восстановлена. В устранении последствий участвовали больше ста железнодорожников, восстановительный поезд и десять единиц спецтехники.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!