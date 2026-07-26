89 поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды

В Ростовской области из-за непогоды, обрушившейся на регион 25 июля, произошло аварийное отключение тяговых подстанций и устройств регулировки движения. В результате в пути сейчас задерживаются 89 пассажирских поездов. Некоторые составы опаздывают до восьми часов. Об этом сообщили в СКЖД.