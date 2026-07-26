В Италии более 60 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими

На севере Италии десятки полицейских пострадали в ходе столкновений с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион. Как сообщает Corriere della Sera, протестующие прорвались через ограждения на строительные площадки, забрасывали силовиков камнями, фейерверками и коктейлями Молотова.
В результате инцидента более 60 правоохранителей получили ранения. Также были подожжены четыре полицейских автомобиля. В акциях приняли участие около 20 тысяч демонстрантов. Наиболее ожесточенные столкновения произошли в Кьомонте.
Проект строительства тоннеля через Альпы протяженностью 57,5 км поддерживается Евросоюзом, его стоимость оценивается более чем в 26 миллиардов евро.
Ранее в США в городе Мэдисон (штат Висконсин) вспыхнули уличные протесты против действий полиции после того, как стражи порядка застрелили мужчину при попытке задержания. Инцидент произошел на перекрестке, когда четверо полицейских попытались остановить велосипедиста. Мужчина оказал сопротивление и был застрелен.