В Италии более 60 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими

Ранее в США в городе Мэдисон (штат Висконсин) вспыхнули уличные протесты против действий полиции после того, как стражи порядка застрелили мужчину при попытке задержания. Инцидент произошел на перекрестке, когда четверо полицейских попытались остановить велосипедиста. Мужчина оказал сопротивление и был застрелен.