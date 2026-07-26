В Канском округе полицейские помогли пенсионеру отбуксировать автомобиль

Ночью инспекторы ДПС заметили стоящий на обочине автомобиль ВАЗ на 1040-м километре трассы Р-255 «Сибирь».
Выяснилось, что пенсионер ехал из Красноярска в Канск и планировал заправиться на ближайшей АЗС. Однако топливо закончилось за несколько километров до станции. Пока машина стояла на обочине, у неё разрядился аккумулятор.
Полицейские отбуксировали автомобиль до заправки и помогли его завести. После этого водитель продолжил поездку, а инспекторы вернулись на маршрут патрулирования.
Ранее мы сообщали, сколько автомобилей конфисковали у водителей в Красноярском крае.