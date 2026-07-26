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В Канском округе полицейские помогли пенсионеру отбуксировать автомобиль

У мужчины на трассе закончился бензин, а затем разрядился аккумулятор.

Ночью инспекторы ДПС заметили стоящий на обочине автомобиль ВАЗ на 1040-м километре трассы Р-255 «Сибирь».

Выяснилось, что пенсионер ехал из Красноярска в Канск и планировал заправиться на ближайшей АЗС. Однако топливо закончилось за несколько километров до станции. Пока машина стояла на обочине, у неё разрядился аккумулятор.

Полицейские отбуксировали автомобиль до заправки и помогли его завести. После этого водитель продолжил поездку, а инспекторы вернулись на маршрут патрулирования.

Ранее мы сообщали, сколько автомобилей конфисковали у водителей в Красноярском крае.