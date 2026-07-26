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МЧС предупредило о возможности новых ураганов в Ростовской области

В Ростовской области продолжается ликвидация последствий мощного урагана, обрушившегося на регион 25 июля.

Источник: "Российская газета"

В Ростовской области продолжается ликвидация последствий мощного урагана, обрушившегося на регион 25 июля.

По данным Главного управления МЧС по Ростовской области, режим штормового предупреждения в связи «с комплексом неблагоприятных метеоусловий» (ливень, гроза и шквалистый ветер) продлен на 26 и 27 июля. Спасатели призывают жителей соблюдать предельную осторожность: находиться вдали от линий электропередач, металлических конструкций и высоких деревьев, а в случае внезапной грозы искать укрытие в капитальных зданиях или низинах.

Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, непогода спровоцировала серьезные сбои в системах жизнеобеспечения в 15 городах и районах. В «зоне риска» оказались Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, а также Азовский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Родионово-Несветайский, Тарасовский, Усть-Донецкий и Мясниковский районы.

Отключения электроэнергии, в свою очередь, парализовали работу насосного оборудования, что привело к перебоям в подаче воды в нескольких районах донской столицы, а также в городах: Гуково, Зверево, Шахты, Новошахтинск, Новочеркасск и Азов. Обстановку осложняют сотни поваленных деревьев, которые блокируют проезды и повреждают инфраструктуру.

Непогода внесла коррективы и в график движения железнодорожного транспорта: на данный момент задерживаются 27 пассажирских поездов, следующих через донскую столицу. Для информирования граждан и оказания оперативной помощи в Ростовской области открыта специальная горячая линия прокуратуры, куда могут обратиться пассажиры, ожидающие отправления.

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