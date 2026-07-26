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26 июля Татарстан накроет жара до +36 без осадков

Синоптики прогнозируют в регионе аномально жаркую погоду.

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 94% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Гидрометцентр Республики Татарстан предупреждает жителей о том, что 26 июля в регионе ожидается аномальная жара.

В течение дня над территорией республики будет преобладать переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер юго восточного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с, временами усиливаясь до 14 м/с.

Днём жара усилится: в разных районах Татарстана столбики термометров поднимутся до +31 +36 градусов, в столице республики ожидается от +24 до +32 градусов.

Ночь выдастся тёплой, температура воздуха составит от +17 до +23 градусов. В ночные часы местами возможны кратковременные дожди, грозы, а в отдельных районах не исключён град.

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