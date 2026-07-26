Более 30 бойцов ВСУ умерли из-за издевательств в Сумской области

Более 30 мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпенсионного возраста скончались в июле от небоевых потерь на полигоне в лесном массиве около села Казанское в Сумской области. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в силовых структурах.