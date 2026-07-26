Второй энергоблок Белорусской АЭС отключили от сети

Диагностические работы проводит персонал объекта. После их завершения реакторную установку вновь подключат к энергосистеме. Радиационная обстановка остаётся стабильной. Отключение также не повлияло на снабжение потребителей электроэнергией.
Кстати, в ноябре прошлого года власти Белоруссии вознамерились построить третий энергоблок на Белорусской АЭС. Правительство уже утвердило план, однако конкретные сроки реализации проекта и объёмы финансирования пока не раскрываются.
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