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Второй энергоблок Белорусской АЭС отключили от сети

Второй энергоблок Белорусской АЭС временно отключили от сети для проверки электротехнического оборудования. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции.

Диагностические работы проводит персонал объекта. После их завершения реакторную установку вновь подключат к энергосистеме. Радиационная обстановка остаётся стабильной. Отключение также не повлияло на снабжение потребителей электроэнергией.

Кстати, в ноябре прошлого года власти Белоруссии вознамерились построить третий энергоблок на Белорусской АЭС. Правительство уже утвердило план, однако конкретные сроки реализации проекта и объёмы финансирования пока не раскрываются.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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