Рейс в Анталью более чем на шесть часов задерживается в Волгограде

Волгоградские туристы часов застряли в турецкой Анталье в воскресенье, 26 июля. Как сообщает онлайн-табло аэропорта «Сталинград», прибытие борта задерживается на семь часов: вместо 14.40 рейс он ожидается в 21.40. Соответственно, те, кто только собирается на отдых, тоже сидят на чемоданах: рейс Волгоград — Анталья отложили с 16.10 на 22.35.