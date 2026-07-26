Рутина в радость: психолог рассказала, как превратить уборку в приятный ритуал

Уборка в доме часто воспринимается как тяжелая повинность, вызывающая стресс и прокрастинацию. Однако клинический психолог Марианна Абравитова уверена, что секрет легкой чистоты кроется не в железной силе воли, а в изменении нашего внутреннего отношения к процессу, передает RuNews24.
Чтобы превратить рутину в ресурсное занятие, эксперт рекомендует использовать несколько простых, но эффективных психологических приемов. Первым делом она советует создать атмосферу и смысл. Начать нужно с малого — открыть окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух. Настроить себя на то, что вы избавляетесь не просто от пыли, а наводите порядок в собственной жизни. Осознание этого принесет глубокое удовлетворение от проделанной работы, отмечает Абравитова.
Следом нужно дробить глобальные задачи. Не пытаться объять необъятное и отмыть всю квартиру за один вечер. Психолог советует разделить процесс на комфортные этапы: сегодня вытереть пыль, завтра помыть полы. Если появилась усталость, рекомендуется остановиться. Такой подход защитит от формирования негативной установки, которую мозг стремится блокировать.
В завершении следует обмануть свой мозг. Для этого Абравитова рекомендует сделать рутину веселее с помощью любимого сериала, увлекательного подкаста или энергичного музыкального плейлиста фоном. По ее словам, благодаря такому приему мозг воспримет наведение порядка как приятное времяпрепровождение и перестанет сопротивляться.