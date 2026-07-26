Рутина в радость: психолог рассказала, как превратить уборку в приятный ритуал

Чтобы превратить рутину в ресурсное занятие, эксперт рекомендует использовать несколько простых, но эффективных психологических приемов. Первым делом она советует создать атмосферу и смысл. Начать нужно с малого — открыть окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух. Настроить себя на то, что вы избавляетесь не просто от пыли, а наводите порядок в собственной жизни. Осознание этого принесет глубокое удовлетворение от проделанной работы, отмечает Абравитова.